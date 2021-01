Carrarese, Luci: "Non è un momento facile, ma cambiare ora modulo sarebbe rischioso"

vedi letture

Non solo, ovviamente, Livorno. Nell'intervista a voceapuana.com, il centrocampista della Carrarese Andrea Luci ha parlato anche del momento dei suoi: "Non è un momento facile. In un campionato ci deve essere sempre l’ambizione di vincere, ma durante l’annata poi ci possono essere tanti episodi che ti giocano contro. Adesso fatichiamo a fare risultato, ma è anche vero che siamo tormentati dagli infortuni da inizio anno. Non abbiamo mai avuto la squadra al completo, siamo sempre contati e devono giocare sempre gli stessi. In un campionato del genere quando hai giocatori esperti e di qualità davanti puoi fare molto bene, ma quando questi ti mancano per tante partite, è normale che subentrino delle difficoltà. La nostra è anche una squadra di tanti giovani, tutti forti, ma pur sempre alla loro prima esperienza nel professionismo. Penso che dobbiamo continuare tenere botta e cercare di ricominciare presto un cammino che ci possa permettere di arrivare a maggio in una condizione fisica e di classifica importante. Modulo? Io non cambierei, perché abbiamo i nostri schemi e giocate prestabilite. Andare a cambiare in questo momento del campionato è anche rischioso, perché andresti a perdere degli aspetti tattici e potresti andare in difficoltà. E’ dall’inizio che lavoriamo su questo modulo, per me il problema non è questo quanto altri aspetti. Ripeto, la mancanza di giocatori è un problema. Se fossimo al completo, penso che non saremmo qui a parlare di moduli".