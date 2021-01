Livorno, parla l'ex. Luci: "Non è facile scendere in campo con questa situazione"

In una lunga intervista a voceapuana.com, l'ex capitano del Livorno Andrea Luci, punto fermo della Carrarese, ha parlato anche della sua ex squadra: "Non è una bella situazione. Sono in contatto con alcuni miei ex compagni, per loro è difficile, non sanno con chi parlare, hanno pochi punti di riferimento. La società a oggi è salva, ma ci saranno presto delle scadenze da rispettare e tutti vivono nell’incertezza giorno dopo giorno. Non è facile scendere in campo in questa situazione".