Carrarese, nel derby di Pistoia arrivano i primi tre punti del 2021: è gioia apuana

Un derby giocato sui nervi quello che si è visto in scena ieri al "Melani" di Pistoia, dove, in occasione della 25^ giornata del campionato di Serie C, è andato in scena Pistoiese-Carrarese: gara tra due club in crisi di risultati, che ha portato però buone notizie alla truppa di Silvio Baldini.

Gli apuani, infatti, si sono imposti per 0-2, centrando la prima vittoria del 2021, che non stava regalando gioie alla formazione falcidiata da infortuni e vagamente modificata nel mercato di gennaio. Dopo un primo tempo non esaltante, i cambi della ripresa, operati dal mister azzurro, hanno dato la svolta alla partita: certo, il malato non è forse guarito, e la risalita per i primissimi posti è tosta, ma un primo tassello è stato messo.