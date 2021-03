Carrarese, Pavone: "Abbiamo possibilità di recuperare terreno e risollevare le nostre sorti"

Una sola vittoria nel girone di ritorno, risultati poco esaltanti e una classifica che adesso parla di undicesimo posto: neppure una posizione nei playoff per una Carrarese che puntava alla Serie B. Strada sempre più in salita.

Di questo, in una lunga intervista ai canali ufficiali del club, ne ha parlato l'attaccante Fabian Pavone: "Al momento non è stata la stagione che desideravamo e siamo molto dispiaciuti di non essere riusciti a essere nelle posizioni che auspicavamo. Non ho mai visto un susseguirsi cosi incessante di infortuni, soprattutto traumatici, concentrati in una sola stagione; non è una forma di attenuante ma dato oggettivo che ci ha condizionato come lo avrebbe per ogni squadra in casi analoghi. Comunque la rosa c'è e abbiamo possibilità di recuperare terreno e risollevare le nostre sorti. Non diamoci per vinti perché possono cambiare ancora tante situazioni in classifica, da qui alla fine".