Casertana, Matese può spiccare il volo verso la Serie A. Il Genoa è sulle sue tracce

Per il giovane centrocampista della Casertana Mattia Matese potrebbero presto aprirsi le porte della Serie A dopo 13 presenze in questa stagione di Serie C e ben quattro stagioni già vissute in prima squadra. Il classe 2001, assistito da Paolo Palermo, è infatti finito nel mirino del Genoa che punta ad anticipare tutti per bloccare un giovane di grande prospettiva che sta già mettendosi in luce in questa stagione.