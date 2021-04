Catania, il sindaco Pogliese: "Merito alla SIGI, spero che la trattativa riparta"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il sindaco di Catania Salvo Pogliese auspica una riapertura della trattativa per la cessione del club etneo: "Devo dare atto alla Sigi, a parte la salvezza della matricola e la conduzione oculata della stagione (e non mi riferisco solo ai risultati che hanno proiettato la squadra ai playoff) ha fatto più del proprio dovere arrivando a ridurre il debito ben al di sotto della soglia prevista. Nulla da dire, al tempo stesso capisco anche la voglia di accorciare i tempi di Tacopina che, già nel mese di marzo, è intervenuto mettendo capitali per supportare il lavoro dell’attuale dirigenza. Voglio pensare a una ripresa delle trattative. Il Comune ha fatto la propria parte evitando alla società di pagare tasse in un periodo di pandemia in cui non ci sono stati incassi e molti ingressi economici sono rimasti lettera morta. Aspettiamo con fiducia gli sviluppi".