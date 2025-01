Ufficiale Catania, innesto d'esperienza in difesa: arriva Del Fabro in prestito dall'Arezzo

Nuovo innesto in difesa per il Catania che tessera l'esperto centrale Del Fabro che nella prima parte di stagione aveva disputato 14 presenze, in tutte le competizioni, con la maglia dell'Arezzo. Questo il comunicato degli etnei:

"Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Società Sportiva Arezzo, con opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dario Del Fabro.

Nato ad Alghero (Sassari) il 24 marzo 1995, il difensore è cresciuto calcisticamente nel Cagliari e con la squadra sarda ha debuttato in Serie A nel 2012; in avvio di carriera, ha collezionato 22 presenze e 2 reti nelle nazionali giovanili, partendo dall'under 16 e giungendo all'under 19.

Dopo le parentesi con il Pescara e in Inghilterra con il Leeds, seguite dal rientro a Cagliari, ha vissuto quattro stagioni consecutive in Serie B con Ascoli, Pisa, Novara e Cremonese.

Ha indossato poi le maglie della Juventus Next Gen e di quattro club esteri impegnati nei campionati della massima serie: Kilmarnock in Scozia, ADO Den Haag in Olanda, Royal Football Club Seraing in Belgio e, dopo il biennio in B con il Cittadella, Yverdon in Svizzera".