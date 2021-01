Catania, slitta la firma di Tacopina. Ma l'affare non è in pericolo

Slitta di una settimana circa la firma sul preliminare di vendità che porterà Joe Tacopina ad acquistare il 100% delle quote azionarie del Catania. Lo ha rivelato il legale rossoazzurro Giuseppe Augello in un'intervista rilasciata a News Catania: “La firma è slittata di qualche giorno, serve ancora un po’ di tempo. Ci sono alcune questioni sulle quali urge fare maggiore chiarezza. Possiamo rassicurare i tifosi che stiamo lavorando per un contratto fatto bene, per un rapporto duraturo che vogliamo consolidare con Tacopina e il suo enturage”. La nuova data per l'attesa firma dovrebbe essere il 16 gennaio.