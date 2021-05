Catania, Tacopina non molla: "Non è finita, ma sto ancora aspettando dei documenti"

Joe Tacopina non ha intenzione di mollare la presa sul Catania e dalle colonne de La Sicilia rilancia l'intenzione di riaprire la trattativa con la SIGI per l'acquisto del club etneo: "Per me non è finita, sto ancora aspettando i documenti che certifichino la riduzione del debito. Aspetto da febbraio ma il tempo stringe e non posso essere più molto ottimista. Io al Catania ci tengo, a questa società ho dato anche un contributo economico".