Catanzaro, la delusione di Calabro: "Oggi siamo stati timorosi, non ci è riuscito nulla"

vedi letture

C’è grande delusione in casa Catanzaro dopo l’eliminazione per mano dell’Albinoleffe nei play off. Dopo la gara il tecnico Antonio Calabro non lo ha nascosto parlando ai microfoni del club calabrese: “La delusione è tantissima, per l’eliminazione e per come è arrivata. La partita non è stata delle migliori, siamo stati contratti, timorosi e impauriti nel fare le cose che ci sono riuscite durante tutto l’anno. Mi spiace non essere riusciti a regalare alla piazza e alla società quello che sperava. - continua Calabro – Ringrazio l’ambiente, la proprietà, tutti coloro che hanno lavorato per noi e i giocatori. Non è un momento felice per nessuno, ma mi sento di ringraziare tutta la piazza per quello che mi ha dato in questa stagione”.