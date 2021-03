Cesena, Benedettini si mette in mostra a Wembley con San Marino. E la stampa inglese lo elogia

Nella serata di ieri la nazionale di San Marino è scesa in campo a Wembley, il tempio del calcio inglese, perdendo per 5-0 contro i padroni di casa in una gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo. Fra i giocatori che si sono messi in mostra, nonostante il 5-0 finale, c’è stato il portiere del Cesena Elia Benedettini che con le sue parate ha evitato un passivo ben peggiore. Una prestazione brillante che è stato sottolineata anche dalla stampa britannica. Il Sun ha infatti parlato di “ben dieci parate dell’impressionante portiere Benedettini che ha visto scagliare verso la sua porta ben 32 tiri di cui 24 dall’interno dell’area di rigore”, mentre sul Daily Mal si legge di “una serie di parate eccezionali che hanno permesso di mantenere basso il punteggio a Wembley”.