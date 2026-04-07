Serie C, Giudice Sportivo: tre giornate per Maniero, due a Sall e Costa. Stop di un turno per 20 giocatori
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di Serie C. Stangata per Luca Maniero del Cittadella, fermato per tre giornate per aver colpito con un pugno al volto un avversario. Due giornate di squalifica per Abdoulaye Sall del Carpi e Filippo Costa del Vicenza.
Sono 20 i giocatori fermati per un turno: Erik Gerbi (Carpi), Daniel Cosimo Leo (Pontedera), Juan Ignacio Molina (Salernitana), Tiago Matias Casasola (Catania), Mattia Agostinelli (Albinoleffe), Matteo Cortesi (Arezzo), Emiliano Pattarello (Arezzo), Mattia Damiani (Arzignano Valchiampo), Stefano Giovann Rossoni (Arzignano Valchiampo), Antonio Prisco (Benevento), Alfredo Bifulco (Campobasso), Kaleb Joel Jimenez Castillo (Catania), Riccardo Palmieri (Cosenza), Giacomo Drago (Lumezzane), Samuele Careccia (Pergolettese), Luca Piana (Pontedera), Jacopo Desogus (Pro Patria), Ismail Achik (Salernitana), Mattia Tascone (Salernitana), Federico Fanini (Virtus Verona).