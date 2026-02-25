Cittadella, Marchetti lancia la sfida: "Siamo tornati rognosi. Playoff? Vale la pena provarci"
Con tre vittorie nelle ultime quattro giornate il Cittadella si appresta alle ultime dieci gare della stagione regolare di Serie C (Girone A) con fiducia e ambizione. Con un occhio rivolto ai playoff. La riprova arriva dalle parole del direttore generale del club veneto Stefano Marchetti.
“A inizio stagione abbiamo cambiato tutto - spiega -: mentalità, modulo, giocatori. Ora intravedo una squadra che ci crede, cattiva, rognosa come il vecchio Cittadella. I playoff sono un terno al lotto. Ma immagino il Tombolato pieno, le curve gremite, la tifoseria carica. Vale la pena provarci”.
Il cammino del Cittadella da qui alla fine della stagione regolare prevede sei gare interne e quattro in trasferta. La prima in ordine cronologico sarà quella di venerdì contro l'Ospitaletto fra le mura amche. L'ultima, invece, è in programma il 25 aprile, sempre in casa, contro la Giana Erminio.
