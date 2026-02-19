TMW Cittadella, Marchetti: "Troppo discontinui. Playoff? Possiamo essere protagonisti"

Ospite della rubrica di TMW 'A Tu per Tu', Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha analizzato la stagione del club veneto, fra qualche rimpianto e l'ambizione di essere protagonista nei playoff promozione:

"Siamo stati discontinui. Abbiamo sempre messo dentro qualche errore, prendiamo troppi gol. Dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista. Ci sono molti margini di miglioramento, però dobbiamo muoverci. Dobbiamo crescere. Soltanto attraverso la crescita possiamo sperare di fare qualcosa di buono".

L'obiettivo è tornare in Serie B?

"Sono abbastanza con i piedi per terra. Credo in quello che vedo. Se cresciamo miglioriamo. E così possiamo essere protagonisti".