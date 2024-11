Ufficiale Colpo tra i pali per il Legnago. Tesserato l'esperto Perucchini, svincolato dopo Ancona

Lo avevamo anticipato ieri, e adesso arriva anche l'ufficialità, perché, con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, il Legnago "comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Perucchini.

Classe ’91, il portiere nato a Bergamo e con origini boliviane si è dapprima formato nel Settore Giovanile dell’AlbinoLeffe, e poi in quello del Milan, dove ha vinto lo Scudetto Allievi e la Coppa Italia Primavera. Dopo la trafila nelle giovanili e qualche convocazione in Prima Squadra, inizia il classico giro di prestiti formativi, vestendo le maglie di AJ Fano, Lecco, Chieti in Seconda Divisione, quindi quella del Como in Prima Divisione.

Passa quindi in comproprietà al Lecce, in Lega Pro, dove rimane una stagione, mentre nella successiva è in prestito al Varese, in Serie B, tornando poi nel Salento, sempre in Lega Pro.

Approdato al Bologna nel 2016, viene mandato in prestito al Benevento, in Serie B, e nel gennaio 2017 torna nuovamente a titolo temporaneo al Lecce, dove rimane anche la stagione successiva, conquistando la promozione in B. Si trasferisce poi all’Ascoli, sempre tra i cadetti, andando via in prestito a gennaio all’Empoli, in Serie A. Rimane in Toscana anche l’annata successiva, in B, quindi arrivano le esperienze con Pistoiese, Teramo e Ancona, tutte in Serie C.

Ora inizia la sua nuova avventura in riva al Bussè: benvenuto!".