Como, colpo internazionale in attacco. Dal Persib Bandung è in arrivo Castillion

Una carriera da giramondo, iniziata all’Ajax in Olanda, che gli ha permesso di giocare in tre continenti diversi (Europa, Nord America e Asia). Questo è il profilo di Geoffrey Castillion, attaccante classe ‘89, che presto potrebbe vestire la maglia del Como in Serie C. Secondo quanto rivelato da Sky Sport il club lariano sarebbe vicino all’accordo con il Persib Bandung, club indonesiano, per il prestito dell’olandese.