Como, incontro con il comune per l'adeguamento dello stadio "Sinigaglia" alla Serie B

Incontro mattutino tra il Como e l'amministrazione comunale per discutere dell'adeguamento dello stadio "Sinigaglia" alla Serie B: incontro positivo, utile anche a ipotizzare scenari futuri.

Questa la nota del club:

"Stamattina a Palazzo Cernezzi il sindaco Mario Landriscina con gli assessori allo Sport Marco Galli, al Patrimonio Francesco Pettignano e ai Lavori pubblici Pierangelo Gervasoni ha incontrato i rappresentanti del Como 1907 per confrontarsi sui progetti di adeguamento dello stadio Sinigaglia al campionato di Serie B. Per la società lariana hanno partecipato il CEO Dennis Wise, il membro del Consiglio d’Amministrazione Daniel Fisher, il Direttore Generale Carlalberto Ludi, il Segretario Generale Michelangelo Vitali e l’Event Operation and Facilities Federico Bottacin. L’incontro, che si è svolto in un clima sereno e di piena collaborazione, è stato utile anche a ipotizzare i possibili scenari futuri".