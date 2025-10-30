Coppa Italia Serie C, oggi le ultime due gara dei Sedicesimi di Finale. Poi gli Ottavi
Hanno preso il via, nella giornata di ieri, i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Serie C, che si concluderanno poi nella serata odierna, con gli ultimi due match in programma che daranno il quadro completo di quello che sarà il prossimo turno: Ottavi di Finale che, esattamente come sta accadendo adesso, si giocheranno in gara secca, con direttamente i calci di rigore - quindi senza tempi supplementari - qualora al termine dei 90' regolamentari emergesse risultato di parità.
Già qualificate Crotone, Arzignano Valchiampo, Ternana, Union Brescia, Sambenedettese, Atalanta U23, Renate, Ravenna, Arezzo, Sorrento, Audace Cerignola, Giugliano, Pro Vercelli e Monopoli; si attendono, come detto, le ultime due squadre mancanti all'appello
Di seguito, il dettaglio dei risultati e il programma completo delle partite:
COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Già giocate (in neretto le squadre qualificate)
Crotone-Foggia 1-0
33' Gomez
Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1
76' Nanni
Carpi-Union Brescia 0-1
36' Valente
Ternana-Campobasso 1-0
35' Pettinari
Atalanta U23-Alcione Milano 2-1
36' Lopes (AM), 68' Lonardo (At), 88' Cissè (At)
Sambenedettese-Ascoli 2-1
8' Sbaffo (S), 28' Konate (S), 49' Rizzo (A)
Renate-Juventus Next Gen 1-1 (5-4 d.c.r)
17' Bonetti (R), 37' Pugno (J)
Arezzo-Torres 2-0
24' Dell'Aquila, 76' Ravasio
Ravenna-Rimini 3-0
4' e 19' Okaka, 68' Da Pozzo
Sorrento-Trapani 1-1 (5-4 d.c.r)
36' [rig.] Vazquez (T), 45+1' Sabbatani (S)
Audace Cerignola-Casarano 2-1
43' Gambale (A), 45' Ruggiero (A), 90'+3 Zanaboni (C)
Giugliano-Benevento 2-0
71' e 86' Balde
Vicenza-Pro Vercelli 0-1
56' Carosso
Monopoli-Potenza 0-0 (2-4 d.c.r)
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia
Ore 20:30 - Ospitaletto-Inter U23
Di seguito, anche il programma degli Ottavi:
Gara O1
Vinc. Ospitaletto-Inter U23 vs Renate
Gara O2
Pro Vercelli vs Atalanta U23
Gara O3
Sambenedettese vs Union Brescia
Gara O4
Ravenna vs Arzignano Valchiampo
Gara O5
Arezzo vs Vinc. Latina-Perugia
Gara O6
Ternana vs Giugliano
Gara O7
Potenza vs Audace Cerignola
Gara O8
Sorrento vs Crotone
