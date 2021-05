Corsa per evitare i play-out per la Carrarese, Di Natale: "Stiamo chiudendo al meglio"

Corsa per evitare un posto ai playout per la Carrarese: in vista dell'ultima gara di campionato contro la Pro Vercelli (fischio d'inizio ore 17.30, Stadio Dei Marmi Quattro Olimpionici Azzurri), ecco le dichiarazioni pre partita di Mister Antonio Di Natale: "La stagione deve essere conclusa al meglio e le nostre motivazioni devono essere altissime -riporta il sito della Carrarese-. Siamo professionisti e portiamo sul petto la maglia della Carrarese che deve essere onorata fino alla fine. Il nostro finale di campionato e' andato in crescendo ed infatti ci siamo sciolti nella sfida all'ultimo sangue contro la Lucchese ed abbiamo continuato a proporre certi valori tecnici nel match contro la Juventus U23 in cui un pareggio sarebbe stato piu' meritato. La Pro Vercelli si gioca tanto in termini di posizioni importanti per i playoff e verra' a Carrara per giocare a mille, come ha fatto in tutta la stagione, con una filosofia improntata ai duelli a tutto campo ed al gioco offensivo".