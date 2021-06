Cosenza, Trocini rivela: "Ho parlato con Guarascio, ma non si è fatto più sentire"

Il tecnico Bruno Trocini ai microfoni di Tuttoc.com ha parlato delle voci di mercato che lo volevano vicino al Cosenza spiegando che il contatto c'è stato anche se non c'è stato seguito al momento: “Mi ha telefonato Guarascio una decina di giorni fa, ho parlato con lui ed ho chiesto alcune garanzie. Poi da quel giorno non l'ho più sentito. Non posso e non voglio sbagliare scelta quest'anno e figuriamoci se voglio sbagliare nella mia città. - continua Trocini - La parola programmazione la utilizzano tanti, ma in realtà squadre che organizzano veramente e che hanno un progetto in C sono veramente poche. Non riguarda tutte, ma sono poche le squadre che hanno progettato già il tutto".