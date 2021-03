D'Agostino non si nasconde: "Vogliamo portare l'Avellino in Serie A entro i prossimi 5 anni"

Non nasconde le proprie ambizioni e quelle del suo Avellino Angelo D'Agostino, presidente del club irpino nel corso di un'intervista concessa ai mcirofoni di Sport Channel. Nel parlare delle prospettive future dei Lupi il numero uno del sodalizio campano ha spiegato: "Siamo in linea sui nostri obiettivi, fare un grande campionato e provare a raggiungere obiettivi importanti. Dobbiamo blindare questo secondo posto, tenerlo stretto, finire queste 8 partite che mancano come abbiamo fatto queste ultime 13, in modo da poter arrivare al meglio ai playoff. La Ternana ha fatto un campionato a parte, purtroppo abbiamo perso troppi punti nel girone di andata ma ora vogliamo chiudere bene il campionato. La Serie A in quanti anni? Non facciamo pronostici, c'è un obiettivo, se proprio devo dire un numero da oggi a 5 anni ci proveremo".