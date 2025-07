Ufficiale Dolomiti Bellunesi, nuovo innesto sulla sinistra: ha firmato l'esperto Mignanelli

Per la corsia mancina, la Dolomiti Bellunesi punta sulla qualità, l’affidabilità e l’esperienza di Daniele Mignanelli. Nato a Cantù il 10 maggio 1993, l’esterno porta in dote oltre 260 presenze in C, una cinquantina in B e un campionato di terza serie, vinto nella stagione 2023-2024, con la Juve Stabia. Esperienza, fisicità, letture difensive e capacità di spinta: il profilo ideale per un club che intende affrontare la nuova categoria con la giusta struttura.

Il percorso di Mignanelli prende slancio a Lecco, in Serie D (2012-2013), prima del debutto nei professionisti con la Pro Patria. A Reggio Emilia, in maglia Reggiana, arriva il primo gol tra i “grandi”, mentre l’ulteriore salto di qualità si compie con la chiamata dell’Ascoli: nella categoria cadetta, per due stagioni, accumula minuti, fiducia e maturità.

A partire dal gennaio 2019, invece, il trentaduenne di origini lombarde si stabilisce in Serie C, difendendo i colori di Viterbese, Carrarese, Modena, Avellino, Juve Stabia e – nell’ultima annata – della Spal: proprio a Ferrara, si rende protagonista di un campionato di spessore, con 32 presenze, 2 gol e 3 assist.

Ora l’approdo nella società presieduta da Paolo De Cian, per una nuova tappa da scrivere con determinazione e leadership: quella che i dolomitici vogliono far pesare nella loro prima, storica esperienza fra i professionisti.