Ufficiale Dopo Ragatzu, altro volto nuovo nel Pontedera. A centrocampo arriva Van Ransbeeck

Dopo Daniele Ragatzu, un altro innesto in casa Pontedera, il secondo volto nuovo in vista della prossima stagione. Come infatti fa sapere la società toscana con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, è stato raggiunto l’accordo con il centrocampista belga Kenneth Van Ransbeeck.

"Nato a Bruxelles il 6 dicembre 1994, prodotto del florido settore giovanile dell’Anderlecht, Van Ransbeeck fa il suo arrivo in Italia nel 2016, alla corte del Catanzaro in Serie C. Da quel momento non lascerà più il calcio italiano, maturando esperienza sia in Serie D (100 presenze, 4 reti e 7 assist) che in Serie C (87 presenze, 5 reti e 8 assist). Nelle ultime due stagioni è stato uno dei punti di forza del Legnago Salus, di cui ha spesso indossato la fascia di capitano.

Centrocampista centrale eclettico, di piede mancino, Van Ransbeeck è un ottimo tiratore da fermo ed è capace di disimpegnarsi egregiamente anche nella posizione più avanzata di trequartista.

Benvenuto nella famiglia granata Kenneth!".