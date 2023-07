ufficiale Legnago, c'è il rinnovo del vicecapitano. Contratto annuale per Van Ransbeeck

Oggi alle 10:32

"Che c'importa di De Bruyne, noi c'abbiamo Van Ransbeeck!": con questo annuncio social, il neo promosso Legnago annuncia il rinnovo del contratto del duttile centrocampista - nonché vicecapitano - Kevin Van Ransbeeck, che sottoscrive con i biancoblù un accordo annuale, per affrontare con loro la sua seconda stagione.

Ecco poi il comunicato integrale della società veneta:

"Le sue lacrime di gioia, negli spogliatoi di San Martino di Lupari, sono una delle immagini più belle della cavalcata che ci ha portati alla vittoria del girone C del campionato di Serie D, qualche mese fa.

Vicecapitano, uno degli uomini più rappresentativi dello spogliatoio per classe ed esperienza, “cervello” della squadra nel suo saper interpretare praticamente qualsiasi ruolo del centrocampo, dal regista alla mezzala, dal trequartista al mediano.

Sempre a testa alta e mettendoci il cuore.

Impensabile, dunque, non ripartire anche da lui, da Kevin Van Ransbeeck.

Il belga ha sottoscritto un accordo annuale, pronto anche quest’anno a trascinare il gruppo e a farsi sentire quando serve.

Felici di averti ancora con noi, KVR!".