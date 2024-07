Ufficiale Doppio rinnovo in casa Giana Erminio: Pinto e Marotta biancazzurro fino al 2025

Capitano e vicecapitano ancora con noi! A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei calciatori Daniele Pinto e Matteo Marotta, con un contratto annuale che li vedrà vestire la maglia biancazzurra sino al 30 giugno 2025.

Per capitan Daniele PINTO, centrocampista classe 1986, questa sarà la 13ª stagione con la maglia della Giana, indossata a partire dal campionato di Promozione 2011/12, con l’unica interruzione della stagione di Serie D 2013/14, quando per un anno ha lasciato il calcio per motivi lavorativi. Nel complesso, giocando in 4 categorie distinte e vincendo tre campionati (Promozione ed Eccellenza consecutivamente e la Serie D 2022/23), Pinto con la Giana ha collezionato oltre 320 presenze e 36 gol.

Per Matteo MAROTTA, centrocampista classe 1989, la prossima sarà invece l’11ª stagione in biancazzurro: arrivato nel campionato Eccellenza 2009/10, ha lasciato la Giana al termine della stagione 2017/18 – andando a vestire le maglie di Piacenza, Lecco e Sangiuliano City – per farvi ritorno all’inizio della stagione 2022/23. Con la Giana ha vinto ben quattro campionati (Promozione 2011/12, Eccellenza 2012/13, Serie D 2013/14 e ancora Serie D 2022/23), collezionando nel complesso oltre 300 presenze e più di 30 gol.

Sono entrambi “Ambasciatori del Club dei 100 Lega Pro”, titolo assegnato dall’Associazione Italiana Calciatori e dalla Lega Pro ai calciatori che abbiano raggiunto almeno 100 presenze con lo stesso Club nel Campionato di Serie C