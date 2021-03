Ds Bisceglie: "Prestazioni sempre di livello. Ma gli infortuni e il Covid hanno pesato tantissimo"

Nell'intervista rilasciata a tuttoc.com, il Ds del Bisceglie Livio Scuotto ha fatto il punto della situazione: "Tutte le partite sono importanti, non voglio essere ipocrita e credo che sarà, quella contro la Paganese, fondamentale sia per noi che per loro per la salvezza. Una partita durissima. Questo è uno dei campionati più difficili degli ultimi anni, nessuno ha mollato. Le altre squadre rispetto al Bisceglie sono partite avvantaggiate, le altre avevano una base dallo scorso anno mentre noi abbiamo dovuto fare tutto da capo".

E sulla questione Covid-19: "Potevamo avere più punti come per esempio con la Turris, tante volte siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Quest'anno abbiamo avuto di tutto e di più, però la squadra ha fatto sempre prestazioni importanti tranne qualche partita come con la Ternana. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, le prestazioni sono state importanti. Gli infortuni e il Covid hanno pesato tantissimo".