Bisceglie, Scuotto sulla rosa nerazzurra: "Cittadino, Mansour e Vona tre scommesse vinte"

In una lunga intervista rilasciata a tuttoc.com, il Ds del Bisceglie Livio Scuotto, in vista dei playout, ha parlato delle difficoltà riscontrate nel periodo iniziale, quello in cui è stato anche allestito l'organico: "Non è stato facile ma abbiamo fatto un mezzo miracolo visto il budget che avevamo noi, ricordiamo anche le tante scommesse vinte tipo Vona, Cittadino e Mansour che vengono dai dilettanti. All'inizio sapevamo che dovevamo soffrire fino alla fine, potevamo salvarci prima ma alcune vicissitudini hanno sballato il nostro rendimento. Cittadino ha fatto sette gol, Mansour cinque e penso che Vona ha fatto un ottimo campionato. Si può pescare alla grande in Serie D, c'è tanta gente che può fare tranquillamente la Serie C senza problemi. Basta conoscere bene il campionato e si prendono calciatori interessanti. Non dimentichiamoci i nostri giovani come Zagaria un 2002 che ha fatto una grande prestazione a Bari oltre alle venti presenze, abbiamo fatto tanto minutaggio".