Ds Livorno: "Abbiamo scelto Amelia per dare un segnale forte al gruppo e alla piazza"

Come ormai è noto, è Marco Amelia il nuovo tecnico del Livorno: l'ex portiere amaranto, anche campione del mondo ai Mondiali 2006, è stato presentato questa mattina alla piazza. Come riferisce amaranta.it, a margine della conferenza è intervenuto anche il Ds Raffaele Rubino: "Oggi è un giorno particolare perché ogni qual volta che c’è un esonero significa che ci sono stati diversi errori e la responsabilità é di tutti. Ringraziamo Dal Canto per quello che è stato il suo lavoro svolto nel mezzo a tantissime difficoltà però oggi era necessario un cambio di marcia per cercare di risalire la classifica. Ci sono 11 partite, non sono tante ma nemmeno poche, noi abbiamo il dovere di provarci fino all’ultimo secondo. Cambiare per cambiare non avrebbe avuto senso, abbiamo scelto Amelia per dare un segnale forte al gruppo e alla piazza".