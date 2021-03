Ds Padova dopo il ko contro il Matelica: "Visti gli episodi avremmo dovuto fare come il Perugia"

Nello scorso weekend ha fatto molto rumore la sconfitta subita dal Padova, primo in classifica nel Girone B di Serie C, contro il Matelica. Uno stop, il primo nelle ultime dieci giornate per i biancoscudati, che ha permesso a SudTirol e Perugia di portarsi a ridosso della formazione di Andrea Mandorlini in vista di un accesissimo finale di stagione regolare. Sulla sconfitta e non solo si è espresso anche Sean Sogliano, ds del Padova, dalle colonne de Il Gazzettino: "Nessuno si aspettava questo tipo di gara, ed è colpa nostra. Di sicuro l’approccio alla gara non è stato buono: senz’altro involontariamente, considerato che la squadra sapeva che era una partita importante, ma non abbiamo avuto un buon inizio e questo forse l’ha un po’ condizionata. Se dovessimo guardare gli episodi dovremmo fare anche noi un comunicato come ha fatto il Perugia dopo avere pareggiato una partita e anche il Sudtirol, ma è meglio che ci prepariamo a giocare con la FeralpiSalò".