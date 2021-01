esclusiva Ternana, è corsa alla B. Ferrante: "Solo nei stessi possiamo essere i nostri nemici"

Protagonista indiscussa del Girone C di Serie C, e miglior capolista della categoria, la Ternana si appresta a chiudere il girone di andata in vetta alla graduatoria, ma l'arduo compito delle Fere sarà quello di confermarsi anche nella seconda parte della stagione. Quella che potrebbe valere davvero la B.

Di questo scorcio di campionato ormai quasi in archivio - questo fine settimana si giocherà l'ultima di andata - ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato l'attaccante rossoverde Alexis Ferrante.

Vince e convince la Ternana: che bilancio tracci del percorso finora intrapreso?

"Siamo partiti con l'obiettivo di fare il meglio possibile di gara in gara, poi il cammino intrapreso ci ha dato ragione: lavoriamo molto, non lasciamo nulla al caso, e il mister, oltre all'aspetto tecnico, cura molto anche la parte mentale, ci dà sempre la giusta carica. Siamo felici di quanto finora abbiamo fatto, e più vengono le cose più ci divertiamo".

Per voi una lunga sosta, avendo osservato il riposo prima di Natale, ripartire non era facile: come avete fatto a tenere sempre alta la concentrazione?

"Il mister ci ha tenuti sempre sul pezzo, abbiamo svolto una buonissima preparazione durante la sosta, e la nuova partenza è stata subito bella, abbiamo portato a casa quello che volevamo, i tre punti. Io sono sempre stato un sostenitore della cultura del lavoro, è solo quella ciò che ti porta al salto di qualità".

Una Ternana camaleontica, che sa vincere le gare giocate a un certo livello ma anche quelle sporche, come è stata la partita di Monopoli.

"Domenica abbiamo giocato su un campo reso quasi impraticabile dal diluvio, ma noi sappiamo adattarci a ogni gara, sia appunto quelle che devono essere giocate sia quelle dove c'è da fare la guerra: siamo pronti a tutto, perché siamo consapevoli che si possono incontrare tipi diversi di partite. Sembrano frasi fatte, anche questo aspetto si ottiene solo con la forza del gruppo, e noi siamo molto uniti, che con il lavoro, come ho detto prima".

Sta per iniziare il girone di ritorno, la parte più difficile del campionato: cosa dovrete fare per confermarmi e tenere a distanza le avversarie?

"Ci sono molte squadra attrezzate, il Girone C è forse il più difficile, ma noi siamo concentrati solo su noi stessi, e questo deve essere un punto fermo. E' vero che il girone di ritorno è quello più difficile, le partite saranno più toste, ma noi dobbiamo continuare a pensare alle stesse una per volta, senza farci distrarre da niente, senza ascoltare nessuno: il lavoro paga sempre, questa è la chiave per rendere tutto più facile".

Si può quindi dire che è la Ternana stessa l'avversario più pericolo della Ternana?

"Se ci snaturiamo o caliamo a livello mentale si, può succedere, e diventeremmo noi il peggior nemico di noi stessi. Faremo però di tutto affinché questo non accada, l'attenzione deve essere sempre alta: la strada è quella giusta, dobbiamo continuare".

Di recente, l'attaccante del Bari D'Ursi ha detto che avete culo.

"(Ride, ndr) No, posso assicurare che lavoriamo davvero molto, e guai a non farlo, il mister poi si fa sentire!".