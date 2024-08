Ufficiale Ternana, Ferrante sarà un punto fermo: l'attaccante ha rinnovato fino al 2027

Tornato dopo una stagione con la maglia del Benevento in cui ha messo a segno 5 reti in 32 presenze fra stagione regolare e play off, per Ferrante è arrivato oggi il rinnovo di contratto con la Ternana che si appresta a puntare su di lui al centro dell’attacco in vista della prossima stagione di Serie C. Questo il comunicato delle Fere:

"La Ternana Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto con il calciatore Jonathan Alexis Ferrante. L’attaccante classe ’95 si è legato ai rossoverdi fino al 30 giugno 2027".