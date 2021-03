esclusiva Vibonese, Plescia: "In ballo c'è la permanenza tra i pro: servono 5 punti"

Undici gol e due assist, e la voglia di portare quanto prima alla salvezza la Vibonese: questa, in estrema sintesi, la stagione dell'attaccante Vincenzo Plescia, arrivato in Calabria in prestito dal Renate la scorsa estate.

Il classe '98 ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, partendo da un bilancio personale del campionato: "Per quanto riguarda me personalmente, posso ritenermi finora soddisfatto di quanto fatto, ma nel calcio conta prima di tutto la squadra. Speravo si potesse fare meglio, ma ci stiamo risollevando, e sono convinto che ce la faremo".

Al momento 31 punti e zona playout: a quanto vedi fissata la quota per la salvezza diretta?

"Quest'anno, data la disparità di squadre, almeno per il nostro girone credo sia fissata un po' al di sotto dei 40 punti, circa 35-36. Una quota per noi raggiungibile, ci mancano al massimo 5 punti, e nelle restanti gare dobbiamo per forza centrarli, partendo da quanto di buono si è visto soprattutto nella sfida contro il Teramo. Con il Bari non sarà semplice, ma siamo concentrati per fare al meglio".

Salvezza da centrare per voi, un secondo posto da agganciare per un Bari sotto tono: chi ha più da perdere?

"Il Bari è una delle squadre più forti del torneo, con i Galletti, la Ternana, l'Avellino, il Catania, il Catanzaro, hanno reso il Girone C una mini Serie B. Ma alla fine da perdere abbiamo più noi: che sia secondo o terzo posto, il Bari andrà a giocarsi la promozione in B, noi abbiamo invece in ballo la permanenza non solo in categoria, ma anche nel professionismo. La D sarebbe una cosa ben diversa".

Quale è l'avversario più temibile nella lotta alla salvezza?

"Gli scontri diretti sono quasi tutti a favore nostro, ma probabilmente è il Potenza la squadra che può darci più fastidio verso questo obiettivo. Ci sono poi anche Turris e Virtus Francavilla, sarà battaglia fino alla fine".

L'aver già osservato il turno di riposo, può esser per voi un vantaggio?

"Credo proprio di si, anche perché la Paganese deve ancora osservarlo, e ci sono poi altre squadre che avranno ritmi più faticosi dei nostri perché ci sono delle partite da recuperare. Di questo dobbiamo farne tesoro, tutto adesso è nelle nostre mani: e anche il fatto che tutto dipenda da noi è un punto a favore per chiudere l'anno al meglio".