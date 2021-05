Feralpisalò arbitro tra Perugia e Padova? Pavanel: "Lo siamo solo del nostro destino"

vedi letture

La Feralpisalò sarà arbitro dell Girone B di Serie C. Sfiderà il Perugia mentre nell'altra gara la Sambenedettese andrà in casa del Padova. Il club di Salò è allenato da Massimo Pavanel che ha parlato in vista dell'ultimo turno di campionato, che vedrà i Leoni del Garda affrontare il Grifone domenica alle 15.00 allo stadio Turina. Le sue dichiarazioni: "Abbiamo la nostra considerazione sul campionato: è il migliore che dovevamo fare. Saremo arbitri del nostro campionato. Non di quello del Perugia né del Padova. Per noi arrivare quinti è vincere il campionato. E noi proveremo a vincerlo. "Se siamo pronti? Lo siamo sempre stati. Questo non significa nulla sul risultato finale."