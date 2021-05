FeralpiSalò, la frecciata di Pasini: "A Bari qualcuno si sentiva già al turno successivo"

"In settimana ho ricevuto alcuni messaggi da Bari e si sentivano già al turno successivo, ma come sempre il campo parla e stavolta ha detto che siamo stati più forti noi". Si toglie un sassolino dalla scarpa il patron della FeralpiSalò Giuseppe Pasini parlando ai canali ufficiali del club dopo il passaggio del turno contro il Bari nei play off di Serie C: "Nei 180 minuti abbiamo meritato, abbiamo avuto buone occasioni dopo aver giocato una gran partita a Salò, dove poteva finire con più gol di scarto. Devo fare i complimenti a tutta la squadra e, come ho detto nello spogliatoio, merito anche del nostro uomo in più, ovvero mister Pavanel, che sta facendo un ottimo lavoro. Dedico a lui questo passaggio del turno. Siamo stati bravi, ce la siamo guadagnata sui 180 minuti. Questo dà ancora più valore a questo passaggio del turno, è un’altra pietra che mettiamo sul nostro sentiero, queste sono partite che rimangono nella memoria e nella storia per sempre. Tanto di cappello alla Feralpisalò. - continua Pasini -Ora attendo il sorteggio, ma chiunque ci capiterà la affronteremo a viso aperto”.