FeralpiSalò, Pavanel: "A Bari senza calcoli. Dovremo essere ancora più feroci che all'andata"

In vista della sfida di ritorno contro il Bari, il tecnico della FeralpiSalò Massimo Pavanel ha parlato in conferenza stampa spiegando che servirà fare molta attenzione nonostante la vittoria dell’andata: “Dobbiamo essere ancora più feroci rispetto all’andata se vogliamo tornare da Bari con la qualificazione, serve una prestazione ancora migliore e per farlo dobbiamo cercare di aggredire gli avversari per tutta la gara. Se iniziamo a fare calcoli o ragionamenti diventa dura. - continua Pavanel – Loro sono una squadra di grande qualità e se li lasciamo giocare possono creare tante situazioni favorevoli. Per questo dobbiamo cercare di produrre il più possibile e sfruttare ogni occasione. Una gara dovevamo vincerla e l'abbiamo fatto. Adesso abbiamo le nostre possibilità da giocarci e lo faremo fino all'ultimo minuto. Possibilità che ci siamo aperti sudando e lottando. Adesso dobbiamo dare ancora di più."