Fermana, Iotti positivo al Covid-19. Calciatore isolato, niente quarantena per il gruppo

La Fermana comunica che in seguito ai consueti controlli anti-Covid svolti nella giornata odierna, in vista del match di mercoledì con il Cesena, è risultato positivo il calciatore Ilario Iotti. Lo stesso atleta non era aggregato al gruppo dal match di domenica 21 febbraio con l’Imolese. Per questa ragione l’Asur, dopo tempestiva comunicazione da parte della società in merito, ha ritenuto non necessario porre in quarantena il gruppo squadra ma isolare il suddetto calciatore.