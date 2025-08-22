Ufficiale Pafundi rinnova con l'Udinese, ma passa poi alla Sampdoria: i dettagli del trasferimento

La notizia era già nell'aria, e adesso arriva l'ufficialità perché, quando mancano tre giorni all'esordio in campionato, la Sampdoria cala il colpo in attacco, assicurandosi Simone Pafundi dall'Udinese: il giocatore, ambitissimo in Serie B, arriva alla corte di mister Massimo Donati a titolo temporaneo, con opzione e contro-opzione.

Di seguito, la nota della società blucerchiata:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e contro-opzione, dall’Udinese Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Pafundi (nato a Monfalcone, Gorizia, il 14 marzo 2006). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2030".

Ricordiamo intanto che il campionato di Serie B prenderà il via questa sera con l'anticipo tra Pescara e Cesena, mentre la Samp scenderà in campo appunto tra tre giorni, nel match che chiuderà questa 1ª giornata prossima all'inizio: appuntamento al 'Ferraris' lunedì sera, quando alle 20.30 ci sarà il fischio di inizio del confronto contro il Modena.

Riportiamo infine anche il comunicato della società friulana: "Udinese Calcio comunica di aver rinnovato il contratto con Simone Pafundi fino al 30 giugno 2028. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile bianconero, si lega così al club per ulteriori due stagioni.

Simone proseguirà il suo percorso di crescita vestendo in questa stagione la maglia della Sampdoria, club in cui si trasferisce in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

A Simone un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza".