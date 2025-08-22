Beukema: "Noa Lang può fare la differenza. Bologna-Inter? Che bello aiutare il Napoli"

Nel corso della sua intervista ai microfoni di DAZN, Sam Beukema, difensore del Napoli, ha parlato anche di Noa Lang: "Non ho mai giocato contro di lui, ma ovviamente ho visto tante sue partite. Ha tanto talento, può fare la differenza soprattutto nelle partite difficili, può fare gol ed è molto creativo. Siamo contenti di averlo con noi e anche per me è bello perché è olandese e possiamo giocare insieme".

Com'è stato l'impatto con Lukaku e De Bruyne?

"La prima volta con Romelu e Kevin è stato bellissimo, sono due giocatori di grande livello. Mi hanno sorpreso un po' perché sono molto umili, abbiamo scherzato molto e mi hanno aiutato a entrare nel gruppo, soprattutto Romelu che era qui da un anno. Sono contentissimo di lavorare con loro, non vedo l'ora di continuare".

L'1-0 all'Inter è stato un assist per il Napoli l'anno scorso.

"La vittoria contro l'Inter è stata bellissima, sono una squadra fortissima. Abbiamo lottato tutta la partita, abbiamo fatto alla fine e abbiamo vinto. È bello non dico regalare lo scudetto al Napoli, ma aiutarlo sì".

Qual è il suo modulo preferito?

"Voglio migliorarmi sempre, mi piace anche adattarmi a tutti i modi di giocare, quindi a 4, a 3... Ho già una bella relazione con tutti i difensori qui a Napoli. Non vedo l'ora di giocare con loro, sono sempre a disposizione".

