Ufficiale Catanzaro-Turati, finisce il caso: perde validità il contratto stipulato tra le parti

Il caso Marco Turati-Catanzaro si è definitivamente risolto, perché il club ha comunicato che, mediante le normative della Lega B, il contatto è da ritenersi privo di efficacia.

Di seguito, la nota del club giallorosso:

"US Catanzaro 1929 rende noto che, venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente, la Lega Serie B ha comunicato che il contratto stipulato tra la società e il tecnico Marco Turati è da ritenersi privo di efficacia".