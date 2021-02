focus La Top 11 del Girone B di Serie C: Offredi e Ceccarelli, gli estremi perfetti

vedi letture

E' andata in archivio la 24^ giornata del Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Cesena-Gubbio rinviata per Covid-19

Vis Pesaro-Virtus Verona 0-1

Imolese- Fano rinviata per neve

Fermana-Perugia rinviata per neve

Ravenna-Triestina 0-1

Sudtirol-Feralpisalò 0-2

Arezzo-Carpi 3-3

Legnago-Padova 0-2

Mantova-Sambenedettese 1-1

Modena-Matelica 4-1

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 4-3-3:

Offredi (Triestina): prima su Ferretti e poi su Papa, a inizio e fine; meglio non si poteva. Anche perché questo è anche quel che serve per portare a casa una vittoria preziosa, che passa non solo dalla rete siglata da Litteri, ma anche dai guantoni dell'estremo difensore alabardato, che blinda la sua porta quando è chiamato in causa.

Pinton (Mantova): la difesa mantovana si disimpegna bene in tutte le circostanza, reparto solido che patisce poco anche quando la squadra si ritrova in nove, ma lui, finché rimane in campo, spicca per determinazione. Vince i contrasti, battaglia, porta al giallo un avversario. Un leone.

Legati (Feralpisalò): la difesa gardesana tiene regge bene l'urto, tutti ampiamente promossi, lui da capitano ci mette quel qualcosa in più anche a livello di carisma. Oltre che sul piano tattico, dove annienta soprattutto a livello aereo la formazione avversaria.

Visentin (Virtus Verona): il recupero su Marchi nella ripresa è la perfetta fotografia della sua gara. Perfetta. Con notevole facilità, anche supportato dal suo reparto, si disimpegna in tutte le situazioni, annullando letteralmente l'attacco pesarese: poco altro da aggiungere sulla sua prova.

Bondioli (Legnago): Cissè potrà anche essere un avversario scomodo, ma il classe '97 lo argina senza patemi e anche in modo sistematicamente preciso, senza rischiare veramente nulla. Il Legnago non vive la miglior giornata, lui comunque, al netto del risultato, la risolleva.

Giorico (Triestina): doppio tackle e palla in profondità per la conclusione di Litteri. Questa la giocata più bella della gara, quella che corona un confronto fatto comunque di estremo ordine e attenzione. In copertura è perfetto, non sbaglia un pallone, ma se la cava alla grande anche con gli appoggi. Ordinato e produttivo.

Muroni (Modena): in mezzo al campo - con la squadra che comunque gira bene per intero - sale in cattedra, le geometrie della squadra dipendono a lui. Gestisce i palloni con maestria e sapienza, e corona la prova con una doppietta... con il secondo suo gol che mette definitivamente in archivio il monday night.

Scarsella (Feralpisalò): pesantissimo il gol dello 0-2 che mette il definitivo sigillo alla gara. E' nel posto giusto al momento giusto. Forse avrebbe potuto anche fare qualcosa in più, ma una rete pesante come quella compensa tutto, per quanto poi si parli comunque di una prova di livello.

Pittarello (Virtus Verona): la Vis Pesaro non lo vede neppure. E' in giornata propizia, e in campo fa cosa vuole e come vuole. Ok, non fa gol, ma se Arma si può muovere in un certo modo in avanti è anche merito suo, sempre preciso nel creare movimento, gioco e assist. Prestazione devastante.

Ceccarelli (Feralpisalò): devastante, semplicemente devastante. Rapido nei movimenti, tiene il pallone incollato ai piedi dando grattacapi di ogni tipo alla retroguardia tirolese che fatica a gestirlo. Sua l'azione con cui i gardesani conquistano il rigore che trasforma, mostrando anche una certa lucidità mentale. Nella ripresa accusa la stanchezza, ma non sbaglia niente.

Santini (Padova): da subentrato rende ancora meglio, e cambia definitivamente l'inerzia di una partita che per i biancoscudati vale il primo posto. I duelli in area, dove si dà un gran da fare anche per recuperare palloni, li vince quasi tutti, e riesce a insaccare a rete il gol che decide l'esito del match. La scossa che serviva.