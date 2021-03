focus La Top 11 del Girone C di Serie C: 200 volte "Felice", Partipilio trascina in B la Ternana

vedi letture

E’ andata in archivio la 32^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Casertana-Cavese 2-1

Catania-Avellino 3-1

Catanzaro-Bari 2-0

Foggia-Viterbese 1-1

Monopoli – Palermo rinviata

Paganese-Juve Stabia 1-3

Potenza-Bisceglie 2-1

Teramo – Francavilla 0-1

Ternana-Vibonese 1-0

Ha riposato la Turris.

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-4-3:

Costa (Francavilla): risponde presente a tutti i tentativi d’assedio del Teramo. Bravo in uscita bassa su Mungo, poi Bombagi ci prova dai 20 metri e si oppone di pugno. Ma è la sicurezza con cui guida la difesa nei momenti difficili a far lievitare il voto.

Caldore (Juve Stabia): due gol in fotocopia, e in pochi minuti, per regalare un successo fondamentale in trasferta alle vespe. Aveva fatto una grande gara in fase difensiva, il voto diventa altissimo grazie ad una doppietta anche di pregevole fattura.

Fazio (Catanzaro): mister Carrera schiera Antenucci dietro la punta provando a sorprendere la retroguardia giallorossa, ma è bravissimo a prendere le adeguate contromisure e a non farsi portare mai fuori posizione. Esperienza e senso della posizione, ottima gara.

Mammarella (Ternana): è la giornata dei veterani, conferma del fatto che in questa categoria servono anche gli esperti e non solo i giovani di prospettiva. Contro il Bari era stato mostruoso, con due assist da fenomeno. Anche in questo caso dai suoi piedi sono partite una marea di azioni pericolose.

Partipilio (Ternana): Paghera e Raicevic inventano, lui concretizza con un missile da media distanza che non lascia scampo al portiere. Il gol che avvicina ulteriormente le fere alla cadetteria, con pieno merito.

Bucolo (Potenza): prova perfetta del centrocampista, quantità e qualità al servizio della squadra e capacità di dettare i ritmi della manovra con intelligenza senza mai buttare il pallone.

Berardocco (Juve Stabia): calciatore sempre più indispensabile per il sistema di gioco di mister Padalino, contro un avversario che si difende basso gioca in posizione più avanzata ed è sempre nel vivo della manovra.

Longo (Casertana): i falchetti avevano battuto un sacco di corner senza riuscire a scardinare la difesa, ci ha pensato lui al 90’ a indirizzare un derby combattuto e molto sentito come quello contro la Cavese. L’abbraccio con mister e panchinari emblema di un gruppo che ha voglia di togliersi grosse soddisfazioni.

Ciccone (Francavilla): occhi puntati su Bombagi e Mungo, ma è lui a prendersi la scena. Consente ai suoi di vincere sul difficile campo di Teramo grazie ad una conclusione dai 20 metri leggermente deviata. Poco dopo sfiora il raddoppio, ma non inquadra il bersaglio per un soffio.

Evacuo (Catanzaro): segna il duecentesimo gol tra i professionisti contro una corazzata come il Bari e con il “cucchiaio” a scavalcare Frattali: cos’altro aggiungere? Eterno.

Russotto (Catania): prima su punizione (tiro leggermente deviato), poi con una deviazione sottomisura da pochi passi dopo una travolgente azione di Piccolo. Nel momento più delicato della stagione si è caricato addosso la squadra da vero leader risultando determinante.