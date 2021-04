FOCUS TMW - La Top 11 del Girone C di Serie C: Mendicino castiga, Perrotta non evita il ribaltone

focus La Top 11 del Girone C di Serie C: Mendicino castiga, Perrotta non evita il ribaltone

E’ andata in archivio la 36^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Bari-Palermo 2-2

Casertana-Juve Stabia 2-3

Catanzaro-Catania 2-0

Foggia-Paganese 0-1

Francavilla-Viterbese 0-0

Potenza-Monopoli 2-1

Teramo-Bisceglie 2-0

Vibonese-Avellino 2-0

Ha riposato Ternana

Mercoledi’ 28 Aprile

Cavese-Turris ore 15

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-4-3:

Di Gennaro (Catanzaro): Tonucci, Di Piazza e Russotto ci hanno provato nel primo tempo, ma si è sempre fatto trovare pronto. Attento anche nella rirpesa.

Mercadante (Monopoli): trasforma con freddezza il calcio di rigore che riapre la partita, non era semplice mantenere la lucidità in un contesto ricco di proteste e malumori.

Gigli (Potenza): sfrutta il cross di Panico e porta in vantaggio la sua squadra con un perfetto colpo di testa. Due minuti dopo è la traversa a dirgli di no, ma da quella giocata scaturisce la rete del raddoppio.

Perrotta (Bari): davvero inspiegabile che una squadra in vantaggio in trasferta a tempo scaduto lasci tutto questo spazio in area di rigore, lui è bravo a battere Pelagotti da distanza ravvicinata. Non basta per evitare l’esonero di Carrera, ma almeno non è arrivata una sconfitta interna a pregiudicare una stagione altamente negativa.

Ilari (Teramo): pronti, via e confeziona l’assist per Bombagi. Una giocata davvero intelligente. E’ sempre il padrone del centrocampo e dai suoi piedi passano tutte le azioni più pericolose.

Pugliese (Vibonese): sfrutta una bella giocata di Parigi e Spina per sbloccare il risultato e confezionare il risultato più clamoroso della giornata.

Baldassin (Catanzaro): chiude definitivamente la pratica Catania con un tiro in diagonale che si infila all’angolino e non lascia scampo al portiere.

Almici (Palermo): costretto ad abdicare per infortunio proprio quando le sostituzioni erano finite, ma lo staff tecnico spera non sia nulla di grave perché è un calciatore determinante per l’equilibrio tattico dei rosanero.

Floriano (Palermo): segna il classico gol dell’ex spiazzando con freddezza Frattali dagli undici metri. In precedenza ci aveva provato con un diagonale dalla distanza risultato impreciso.

Marotta (Juve Stabia): davvero mostruoso l’impatto che ha avuto in quel di Castellammare. Che fosse un bomber spietato per la categoria era noto a tutti, ma sta andando veramente oltre ogni più rosea aspettative. Segna il terzo gol (decimo in 12 partite) con la freddezza del campione.

Mendicino (Paganese): il Foggia è un po’ nel suo destino. In passato, ai tempi della Salernitana, aveva subito un gravissimo infortunio a Matera e realizzò la prima rete proprio contro i rossoneri di De Zerbi. Stavolta ha regalato un successo fondamentale ed insperato approfittando di una maldestra giocata di Galeotafiore e Vitale. Un vero mistero che giochi ancora in questa categoria.