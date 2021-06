focus Serie C 2021-22, la situazione delle panchine: Parlato confermato a Trento

vedi letture

Una Serie C ancora in fermento, con i playoff che devono essere portati a termine e la Serie D che deve ancora decretare le ultime 2 promosse tra i pro; non solo, in ballo anche riammissioni e ripescaggi.

Al netto di ciò, però, ci sono già 57 formazioni certe di prendere parte al campionato 2021-22, che inizia a prendere lentamente forma: gli stessi stanno piano piano sciogliendo il nodo allenatore, e, con TuttoMercatoWeb.com, analizziamo ora la situazione, ricordando che sono "esonerate" dalla lista le due squadre ancora in corsa per la Serie B (Alessandria e Padova):

AlbinoLeffe: Marco Zaffaroni 60%, altro 40%

Avellino: Piero Braglia 50%, altro 50%

Bari: Michele MIGNANI (confermato)

Campobasso: Mirko Cudini 80%, altro 20%

Carpi: Francesco Baldini 40%, Alberto Gilardino 40%, altro 20%

Carrarese: Antonio DI NATALE (confermato)

Casertana: Federico GUIDI (confermato)

Catania: in attesa di novità sul fronte societario

Catanzaro: Antonio CALABRO (confermato)

Cesena: William VIALI (confermato)

Cosenza: Piero Braglia 10%, altro 90%

FeralpiSalò: Stefano Vecchi 90%, Mauro Zironelli 5%, altro 5%

Fermana: Giovanni Cornacchini 95%, altro 5%

Foggia: Marco Marchionni 70%, altro 30%

Giana Erminio: Oscar BREVI (confermato)

Gozzano: Antonio Soda 90%, altro 5%

Grosseto: Lamberto MAGRINI (confermato)

Gubbio: Vincenzo TORRENTE (confermato)

Imolese: Lorenzo Mezzetti 50%, altro 50%

Juventus U23: Lamberto Zauli 95%, altro 5%

Juve Stabia: Marco Marchionni 30%, Silvio Baldini 15%, Pasquale Padalino 5%, altro 50%

Lecco: Marco Marchionni 25%, Maurizio Domizzi 25%, Stefano Sottili 25%, Alberto Gilardino 5%, altro 20%

Legnago: Giovanni COLELLA (confermato)

Mantova: Emanuele TROISE (confermato)

Matelica: Gianluca Colavitto 90%, altro 10%

Modena: Attilio Tesser 90%, Michele Mignani 5%, altro 5%

Monopoli: Giuseppe Scienza 10%, altro 90%

Monterosi: David D'ANTONI (confermato)

Montevarchi: Roberto Malotti 90%, altro 10%

Novara: Simone Banchieri 40%, Walter Novallino 30%, altro 30%

Olbia: Massimiliano CANZI (confermato)

Palermo: Giacomo FILIPPI (confermato)

Paganese: Raffaele DI NAPOLI (confermato)

Pergolettese: Fiorenzo Mario Albertini 50%, altro 50%

Pescara: Gaetano Auteri 60%, Gianluca Grassadonia 20%, altro 20%

Piacenza: Cristiano SCAZZOLA (confermato)

Pontedera: Ivan MARAIA (confermato)

Potenza: Fabio GALLO (confermato)

Pro Patria: Alberto Gilardino 10%, altro 90%

Pro Sesto: Antonio Filippini 50%, altro 50%

Pro Vercelli: ?

Reggiana: Aimo DIANA (nuovo)

Renate: Francesco PARRAVICINI (nuovo)

Sambenedettese: ?

Seregno: Carlos Franca 80%, 20%

SudTirol: Ivan JAVORCIC (nuovo)

Taranto: Giuseppe Laterza 80%, altro 20%

Teramo: ?

Trento: Carmine PARLATO (confermato)

Triestina: ?

Turris: Bruno Caneo 95%, altro 5%

Vibonese: Giorgio Roselli 10%, altro 90%

Virtus Entella: Gennaro VOLPE (confermato)

Virtus Francavilla: Roberto TAURINO (nuovo)

Virtus Verona: Luigi FRESCO (confermato ma inibito per un anno)

Viterbese: Alessandro DAL CANTO (nuovo)

Vis Pesaro: Marco BANCHINI (nuovo)