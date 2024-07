Ufficiale Foggia, arriva Emmausso a titolo definitivo dal Messina: pagata la clausola resccissoria

vedi letture

Serie C

Oggi alle 17:49 Serie C

Il Foggia si muove sul mercato, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti. E' di oggi, infatti, l'ufficialità dell'ingaggio di Michele Emmausso a titolo definitivo dal Messina. Di seguito l'annuncio ufficiale della compagine rossonera, oltre alle prime dichiarazioni del nuovo acquisto: "Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Michele Emmausso che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2026. Il club rossonero ha perfezionato il suo acquisto dall’Acr Messina attraverso il pagamento della clausola rescissoria prevista.

Emmausso, attaccante classe 1997 nato a Napoli, cresce calcisticamente nelle giovanili del Genoa. Nel 2017 fa il suo esordio tra i professionisti, in prestito, con la maglia del Taranto. Nella stagione 2017/18 viene trasferito nel Siena. Un anno dopo gioca nella Reggina e nel Cuneo. Dal 2019 al 2023 calca i campi della Vibonese, Catania, Lecco, Campobasso, Potenza e Picerno. Nell’ultima stagione indossa i colori del Messina. Nella sua carriera ha totalizzato 188 presenze, 33 gol e 14 assist in serie C".

Le prime parole di Emmausso

“Conosco bene il girone C della Lega Pro oltre alla storia e alla piazza rossonera. Essere qui per me è motivo di grande gioia. Sono pronto e determinato ad iniziare questa nuova avventura a Foggia”.