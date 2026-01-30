Cittadella, per un Cardinali che parte, c'è un Saro che arriva. Il comunicato
Dopo sei mesi in prestito alla Reggiana in Serie B, dove non è mai sceso in campo, il portiere Gianluca Saro si trasferisce al Cittadella dove prenderà il posto di quel Cardinali passato proprio nel club emiliano. Questo il comunicato del club veneto:
"L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione dalla Cremonese delle prestazioni sportive di Gianluca Saro.
Portiere classe 2000 nato a San Daniele Del Friuli, Saro ha vestito in carriera le maglie di Pro Vercelli, Crotone, Cremonese e, nella prima parte di questa stagione, Reggiana. A Gianluca il nostro benvenuto a Cittadella ed un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di stagione con la maglia granata".
Questo il comunicato della Cremonese:
"U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto con la società A.C. Reggiana l’accordo per la risoluzione anticipata del prestito di Gianluca Saro. Contestualmente, è stato definito il trasferimento a titolo temporaneo del portiere alla società AS Cittadella 1973.
A Gianluca i migliori auguri per il prosieguo della stagione".
