Foggia, dieci positivi al Covid-19 nel gruppo di Marchionni. Probabile il rinvio col Palermo

Dopo la nota diffusa nel pomeriggio di ieri dal Foggia per comunicare la positività di dieci calciatori della formazione di Marco Marchionni si fa sempre più probabile il rinvio del match di campionato in programma per domenica contro il Palermo. In questo senso si attende la comunicazione della Lega Pro in merito.