Foggia, in settimana il closing tra Felleca e Pintus. L'ex Avellino Polcino sarà il nuovo dg

Si è aperta oggi una settimana fondamentale per il futuro del Foggia. Stando a quanto riportato dal quotidiano pugliese L'Attacco, infatti, sarebbe fissato per questi giorni il closing per il passaggio delle quote del club rossonero in possesso dell'azionista Roberto Felleca all'altro socio Maria Assunta Pintus.

In tal senso emerge anche il nome di quello che dovrebbe essere il nuovo dg dei Satanelli: si tratta di Filippo Polcino, manager con dei trascorsi professionali ad Avellino e Campobasso.