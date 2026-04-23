Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Fontana: "Impossibile prevedere i playoff. Arezzo-Ascoli? Inerzia per i bianconeri"

Fontana: "Impossibile prevedere i playoff. Arezzo-Ascoli? Inerzia per i bianconeri"TUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Scarpetti
Luca Bargellini
Oggi alle 11:04Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
A Tutta C
00:00
/
00:00

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il tecnico Gaetano Fontana ha analizzato i temi più caldi della Serie C, dall’anomalia dei play-out alla corsa promozione, fino al caos societario della Ternana e al tema playoff.

Mister, partiamo dai play-out: quest’anno rischiano di non disputarsi in diversi gironi. Che segnale è?
“Probabilmente le penalizzazioni hanno inciso, soprattutto nel girone C, dove situazioni come quelle di Trapani e Siracusa hanno condizionato molto. Nel Girone A, invece, al netto della Triestina, la differenza l’ha fatta l’aspetto tecnico. Non è una situazione normale: purtroppo continuiamo a vedere società che non riescono a concludere il campionato, condizionando l’andamento dei tornei professionistici. È un tema su cui non bisogna più solo riflettere, ma intervenire concretamente”.

Nel Girone B è ancora apertissima la corsa alla promozione diretta tra Arezzo e Ascoli. Chi vede favorito a 90 minuti dalla fine?
“Parlare di partita più semplice è relativo. L’Ascoli gioca in trasferta contro un Campobasso che ha già blindato la sua posizione, quindi potrebbe affrontarla con maggiore leggerezza mentale. I marchigiani, però, sono obbligati a vincere e sperare in un passo falso dell’Arezzo. Ho la sensazione che l’inerzia sia dalla parte dell’Ascoli, anche per la rimonta fatta nel girone di ritorno. L’Arezzo, invece, affronta una Torres che ha bisogno di punti per salvarsi: sarà una gara ad altissima tensione. Ho un legame forte con Ascoli, ma da professionista cerco di restare equilibrato”.

Un pensiero sulla Ternana, alle prese con una situazione societaria molto complicata: può incidere sui playoff?
“L’aspetto giudiziario non è gestibile dai tesserati. Però, come già visto in altre situazioni, penso che squadra e staff possano trovare una leggerezza mentale diversa: stanno già dando tanto alla piazza nonostante le difficoltà, quindi hanno tutto da guadagnare. Questa spensieratezza può diventare un punto di forza e portare anche a prestazioni oltre i propri limiti. Dal punto di vista tecnico resta un organico importante per la categoria”.

Ha già in mente una griglia di partenza per i playoff?
“No, perché i playoff sono un torneo a parte. Entrano in gioco dinamiche difficilmente prevedibili. Abbiamo visto squadre non favorite, come Pescara o Lecco, riuscire a vincere. Sarà un torneo ricchissimo di squadre importanti, sia per blasone che per qualità degli organici. E attenzione anche alle outsider: la loro spensieratezza può diventare un’arma vincente”.

Meglio arrivare ai playoff subito o entrarci più tardi dopo una pausa?
“Arrivare tra le prime significa aver fatto un grande campionato, ma spesso chi entra più tardi perde ritmo gara. Un mese senza partite vere può essere un problema, perché è difficile mantenere l’intensità e trovare amichevoli di livello. Personalmente penso che possa essere più deleterio che vantaggioso, anche se ogni situazione fa storia a sé”.

Infine, un giudizio sull’introduzione del FVR in Serie C: promosso o rimandato?
“Sono favorevole alle innovazioni che portano miglioramenti. Essendo il primo anno qualche difficoltà era prevedibile, ma con l’esperienza si potranno apportare correttivi. È uno strumento utile per chiarire episodi dubbi, anche se va disciplinato meglio. In generale, credo che rappresenti un passo avanti per il sistema”.

Articoli correlati
Fontana: "Arezzo-Ascoli può cambiare tutto. Playoff? Ho visto uscire anche le big"... Fontana: "Arezzo-Ascoli può cambiare tutto. Playoff? Ho visto uscire anche le big"
Fontana: "Vicenza ormai certo della B. Gallo dà metodologia, mentalità e carattere"... Fontana: "Vicenza ormai certo della B. Gallo dà metodologia, mentalità e carattere"
Pazienza risolve con la Torres. E adesso è a un passo dal Foggia: in definizione... Pazienza risolve con la Torres. E adesso è a un passo dal Foggia: in definizione l'accordo
Altre notizie Serie C
Ospitaletto, Musso: "Mi sono subito riconosciuto nel progetto. Quaresmini? Volontà... Ospitaletto, Musso: "Mi sono subito riconosciuto nel progetto. Quaresmini? Volontà comune"
Fontana: "Impossibile prevedere i playoff. Arezzo-Ascoli? Inerzia per i bianconeri"... TMW RadioFontana: "Impossibile prevedere i playoff. Arezzo-Ascoli? Inerzia per i bianconeri"
Consiglio federale lunedì 27 aprile. Si parlerà di riammissioni e ripescaggi Consiglio federale lunedì 27 aprile. Si parlerà di riammissioni e ripescaggi
Sì, l'esonero di Marino fu un errore. Triestina attenzione: per la panchina non puoi... TMWSì, l'esonero di Marino fu un errore. Triestina attenzione: per la panchina non puoi più sbagliare
Lega Pro, sorride la Rappresentativa di categoria: a Trigoria vittoriose le selezioni... Lega Pro, sorride la Rappresentativa di categoria: a Trigoria vittoriose le selezioni di Arrigoni
Pineto, non scontata la permanenza di Tisci in panchina. Tre nomi per la possibile... Pineto, non scontata la permanenza di Tisci in panchina. Tre nomi per la possibile sostituzione
Tacchinardi: "Questa Pergolettese ci ha messo l'anima. La salvezza è un traguardo... Tacchinardi: "Questa Pergolettese ci ha messo l'anima. La salvezza è un traguardo meritato"
Pianese, la carica di Bertini: "C'è anche l’opportunità di arrivare sesti e noi ci... Pianese, la carica di Bertini: "C'è anche l’opportunità di arrivare sesti e noi ci crediamo"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.1 Italia ripescata ai Mondiali? Chi è Paolo Zampolli: ci provò già nel 2022. Ma Infantino...
Immagine top news n.2 Pavlovic: "Voglio restare tanto al Milan. Vlahovic? Quando sta bene è il numero uno"
Immagine top news n.3 Rabbia Atalanta, Percassi: "Errore sul gol annullato a Ederson, non è giustificabile"
Immagine top news n.4 Lazio in finale di Coppa Italia con l'Inter, trascinata da Motta. L'Atalanta attacca gli arbitri
Immagine top news n.5 Inter a riposo dopo la Coppa Italia. Nel mirino un doblete storico e il recupero di Lautaro
Immagine top news n.6 Goretzka, Bernardo Silva, Alisson e gli altri: si scalda il mercato dei big in Serie A
Immagine top news n.7 La finale di Coppa Italia sarà solo il primo atto. Inter-Lazio sarà (a breve) anche la finale di Supercoppa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.2 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Impossibile prevedere i playoff. Arezzo-Ascoli? Inerzia per i bianconeri"
Immagine news Serie A n.2 De Canio: "Allenatore manager e recuperare i nostri valori: così cambierei il calcio italiano"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, Chivu già meglio di Inzaghi e Conte? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, la proposta a Lewandowski: Barcellona di mezzo. Conteso anche Bernardo Silva
Immagine news Serie A n.2 Sabatini: "La comunicazione di Gasperini è pessima. Non è stato un amico dell'azienda Roma"
Immagine news Serie A n.3 Pavlovic ha segnato un gol in più di Vlahovic: "Ho iniziato giocando in attacco. La presi male"
Immagine news Serie A n.4 La Roma pensa al dopo Celik: sondaggio per Konoplya dello Shakhtar Donetsk
Immagine news Serie A n.5 Lazio, senti Zazzaroni: "Motta eroe per caso. Lotito ha nascosto a Sarri il blocco del mercato"
Immagine news Serie A n.6 Inter, chi resta? Thuram non partirà, Luis Henrique vicino all'addio. Mkhitaryan a fine ciclo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Regini sulla Sampdoria: "Vincere a Cesena per rendere tangibile l'obiettivo playoff"
Immagine news Serie B n.2 Il Venezia ha il primo match point. E il 'Penzo' diventa arancioneroverde: più di 10mila i presenti
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, brutte notizie dall'infermeria: risentimento al muscolo ileopsoas per Marchizza
Immagine news Serie B n.4 Samp, oggi amichevole con la Primavera: c'è Di Pardo. Differenziato per Coda e Pierini
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Klinsmann è stato operato in Germania: il report medico del club romagnolo
Immagine news Serie B n.6 Marino sulla volata promozione: "Il Frosinone non molla mai come il Monza. Palermo attardato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Musso: "Mi sono subito riconosciuto nel progetto. Quaresmini? Volontà comune"
Immagine news Serie C n.2 Fontana: "Impossibile prevedere i playoff. Arezzo-Ascoli? Inerzia per i bianconeri"
Immagine news Serie C n.3 Consiglio federale lunedì 27 aprile. Si parlerà di riammissioni e ripescaggi
Immagine news Serie C n.4 Sì, l'esonero di Marino fu un errore. Triestina attenzione: per la panchina non puoi più sbagliare
Immagine news Serie C n.5 Lega Pro, sorride la Rappresentativa di categoria: a Trigoria vittoriose le selezioni di Arrigoni
Immagine news Serie C n.6 Pineto, non scontata la permanenza di Tisci in panchina. Tre nomi per la possibile sostituzione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Chelsea ‘copia’ l’Arsenal: le Women giocheranno a Stamford Bridge dalla prossima stagione
Immagine news Calcio femminile n.4 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
Immagine news Calcio femminile n.5 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?