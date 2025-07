Ufficiale Forlì, rinforzo a centrocampo: Christian Scorza è un nuovo giocatore biancorosso

vedi letture

Christian Scorza è un nuoo giocatore del Forlì, lo ha comunicato il club biancorosso con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale:

Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo con il centrocampista Christian Scorza che sarà un giocatore del Forlì in Serie C nella prossima stagione. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso.

Il classe 2000 è cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli per tutte le trafile fino alla prima Primavera, prima di iniziare il proprio percorso tra i grandi con il Piacenza. Da lì tante esperienze tra i professionisti con le maglie di Trento, Fermana e Campobasso. Arriva a Forlì con tanta voglia di ritagliarsi un ruolo importante nella categoria.