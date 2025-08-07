Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Forlì-Valentini ancora insieme. Il centrocampista prolunga il contratto per una stagione

Forlì-Valentini ancora insieme. Il centrocampista prolunga il contratto per una stagione
Oggi alle 19:56Serie C
di Claudia Marrone

Conquistata la promozione in Serie C dopo aver vinto il Girone D dello scorso campionato di Serie D, e a margine di un lungo testa a testa con il Ravenna, il Forlì sta allestendo la rosa per l'ormai imminente avvio di stagione: quest'oggi, una preziosa riconferma, quella del centrocampista Filippo Valentini, che con i biancorossi ha prolungato per una stagione. Contratto quindi con scadenza al 30 giugno 2026.
Di seguito, la nota ufficiale:

"Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo annuale con il centrocampista Filippo Valentini che sarà un giocatore biancorosso anche in Serie C nella prossima stagione. Un’avventura che prosegue insieme.

Il tuttocampista classe 2005 è stato uno dei protagonisti della gloriosa cavalcata sino alla Serie C. Con la maglia biancorossa nelle ultime due stagioni ha collezionato 12 presenze con un assist a referto. Una pedina pronta sempre a mettersi al servizio di mister Miramari".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Forlì-Valentini ancora insieme. Il centrocampista prolunga il contratto per una stagione... UfficialeForlì-Valentini ancora insieme. Il centrocampista prolunga il contratto per una stagione
Gubbio, ai dettagli l'arrivo di Fazzi. Scambio con la Ternana: in rossoverde va Proietti... TMWGubbio, ai dettagli l'arrivo di Fazzi. Scambio con la Ternana: in rossoverde va Proietti
Arezzo, il ds Cutolo: "Rosa forte e vincente, con Cianci chiuso tutti gli slot della... Arezzo, il ds Cutolo: "Rosa forte e vincente, con Cianci chiuso tutti gli slot della lista"
Milanese torna all'Ascoli. Arriva dalla Cremonese in prestito con obbligo di riscatto... UfficialeMilanese torna all'Ascoli. Arriva dalla Cremonese in prestito con obbligo di riscatto
Cosenza, si sblocca il mercato: Dalle Mura a Carrara, Venturi va alla Virtus Entella... Cosenza, si sblocca il mercato: Dalle Mura a Carrara, Venturi va alla Virtus Entella
Cerignola, Di Toro: "Tascone-Salernitana? Senza novità a breve termine, resta con... Cerignola, Di Toro: "Tascone-Salernitana? Senza novità a breve termine, resta con noi"
Pineto, ingaggiato il centrale classe 2000 Anass Serbouti. "Sono entusiasta" UfficialePineto, ingaggiato il centrale classe 2000 Anass Serbouti. "Sono entusiasta"
Giugliano, arriva l'ex SPAL Roberto Zammarini: accordo fino al giugno 2027 UfficialeGiugliano, arriva l'ex SPAL Roberto Zammarini: accordo fino al giugno 2027
Editoriale di Luca Marchetti Immagine box laterale di Luca Marchetti Inizia il poker del mercato: rischi e strategie
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Cholito Simeone è il nuovo centravanti del Torino. La formula dell'accordo col Napoli
Immagine top news n.1 Colpo Manchester United, accordo col Lipsia per Sesko! Cifre e dettagli dell'operazione
Immagine top news n.2 Pallone d'Oro 2025, ci sono McTominay e due interisti. Donnarumma unico italiano: i 30 candidati
Immagine top news n.3 Rilancio del Como, Alvaro Morata a un passo dal ritorno in Serie A: le ultime sull'affare
Immagine top news n.4 Torino, ecco Simeone dal Napoli. Terminate le viste mediche del Cholito, ora la firma
Immagine top news n.5 Hojlund può andare via in prestito. Il Manchester United apre al diritto di riscatto
Immagine top news n.6 Juventus-Kolo Muani, Modesto è fiducioso: "Stiamo prendendo le informazioni necessarie"
Immagine top news n.7 Grande occasione o grande rischio? Perché il Bologna valuta Gil per il dopo Ndoye
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
Immagine news podcast n.2 Il braccio di ferro e i colpi di scena nella storia Jashari, Bruges, Milan
Immagine news podcast n.3 Perché una piazza esigente come Roma ha fiducia nella strategia di Gasp e Massara
Immagine news podcast n.4 Il titolare che non ti aspetti della difesa della prossima Juventus... C'è già
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Di Michele: "Roma, servirà tempo a Gasperini. Dovbyk deve migliorare"
Immagine news Serie A n.2 Bazzani: "Difficile Milan-Vlahovic. Inter, Lookman darà imprevedibilità"
Immagine news Serie A n.3 Paganini: "Milan, vedo ancora avanti Vlahovic su Hojlund. E sul Como dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Cairo si gode Simeone: "Lo volevo dal 2017. Elmas? Ora siamo al 95%"
Immagine news Serie A n.2 Lezzerini: "Giocare con De Gea mette in soggezione, ma lui mi ha fatto sentire a mio agio"
Immagine news Serie A n.3 Adani: "Inter, Lookman fa la differenza. Bonny deve migliorare su un aspetto"
Immagine news Serie A n.4 Cajuste, addio al Napoli: "Non vedevo l'ora di tornare all'Ipswich, sono davvero felice"
Immagine news Serie A n.5 Pallone d'oro, PSG-Inter 9-2. Condò: "Mi sorprende l'assenza di Inzaghi"
Immagine news Serie A n.6 Mister Tudor porta la Juve a cena fuori: tutti presenti, anche i calciatori in uscita
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La campagna abbonamenti è sottotono e le corregionali corrono? Tranquilli, ci pensa l'Entella
Immagine news Serie B n.2 La Serie B e la C in campo per la Coppa Italia Frecciarossa: gli arbitri del Turno Preliminare
Immagine news Serie B n.3 Cremonese, scelto il vice di Audero. A un passo l'arrivo di Silvestri: contratto annuale
Immagine news Serie B n.4 Blesa si presenta: "Arrivare in un club come il Cesena mi è sembrata una grande opportunità"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Fulignati bis: "Sono al posto giusto al momento giusto. Può essere un anno positivo"
Immagine news Serie B n.6 Padova, Barreca: "Trattativa chiusa in poco tempo. Qui per dimostrare il mio valore"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Forlì-Valentini ancora insieme. Il centrocampista prolunga il contratto per una stagione
Immagine news Serie C n.2 Gubbio, ai dettagli l'arrivo di Fazzi. Scambio con la Ternana: in rossoverde va Proietti
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, il ds Cutolo: "Rosa forte e vincente, con Cianci chiuso tutti gli slot della lista"
Immagine news Serie C n.4 Milanese torna all'Ascoli. Arriva dalla Cremonese in prestito con obbligo di riscatto
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, si sblocca il mercato: Dalle Mura a Carrara, Venturi va alla Virtus Entella
Immagine news Serie C n.6 Cerignola, Di Toro: "Tascone-Salernitana? Senza novità a breve termine, resta con noi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma Women, il centrocampo parla ecuadoregno: dal Valencia arriva Kerlly Real
Immagine news Calcio femminile n.2 Ranking FIFA, l'Italia guadagna una posizione e sale al 12° posto. Mai così bene dal 2014
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, rinforzo inglese per il centrocampo. C'è la firma di Ashworth-Clifford
Immagine news Calcio femminile n.4 Lisa Boattin saluta la Juventus Women. Quattordici i trofei in bianconero
Immagine news Calcio femminile n.5 Women's Ballon d'Or, tutte le candidate per l'edizione 2025: due le italiane in lizza
Immagine news Calcio femminile n.6 Pallone d'Oro 2025, le nomination per il 'Women's Club of the Year"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?