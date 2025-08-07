Forlì-Valentini ancora insieme. Il centrocampista prolunga il contratto per una stagione
Conquistata la promozione in Serie C dopo aver vinto il Girone D dello scorso campionato di Serie D, e a margine di un lungo testa a testa con il Ravenna, il Forlì sta allestendo la rosa per l'ormai imminente avvio di stagione: quest'oggi, una preziosa riconferma, quella del centrocampista Filippo Valentini, che con i biancorossi ha prolungato per una stagione. Contratto quindi con scadenza al 30 giugno 2026.
Di seguito, la nota ufficiale:
"Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo annuale con il centrocampista Filippo Valentini che sarà un giocatore biancorosso anche in Serie C nella prossima stagione. Un’avventura che prosegue insieme.
Il tuttocampista classe 2005 è stato uno dei protagonisti della gloriosa cavalcata sino alla Serie C. Con la maglia biancorossa nelle ultime due stagioni ha collezionato 12 presenze con un assist a referto. Una pedina pronta sempre a mettersi al servizio di mister Miramari".